LE FOTO ESCLUSIVE MARCIANISE. Si schianta con l’auto contro un palo, che cade al suolo

MARCIANISE /CAPODRISE – Incidente poco fa in via San Pasquale, tra Marcianise e Capodrise. Un ragazzo è finito con la sua auto, una Fiat 500, contro un palo della corrente/pubblica illuminazione, abbattendolo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Pare che l’auto abbia sbandato per evitare l’impatto con una BMW che veniva dalla direzione opposta. Al momento, ci sono dei fili dell’alta tensione pericolosamente esposti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. Dalle prime indiscrezioni, pare che il giovane sia miracolosamente uscito illeso dalla sua vettura, ma per precauzione è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Caserta.

Si attende l’arrivo dei tecnici Enel.