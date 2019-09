LE FOTO. Estate da dimenticare: il LITORALE ‘divorato’ dai roghi. Intanto ieri…

MONDRAGONE/CASTELVOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – La stagione estiva e’ ormai terminata ma l’emergenza incendi continua senza sosta. Anche la giornata di oggi è stata costellata da fiamme e roghi divampati in più punti del Litorale Domizio. Uno dei più vasti e’ quello che questa mattina ha interessato una grossa area adiacente la Torre Idac in via Domiziana a Mondragone, dove i Vigili del fuoco del locale distaccamento hanno impiegato circa un’ora per domare le fiamme. E mentre scriviamo un altro incendio si è sviluppato a causa di sterpaglie e dell’incuria dei cittadini, sul territorio di Castelvolturno, “ingoiando” tutta la vegetazione circostante. Ieri sera invece, i “caschi rossi” sono stati costretti a dividersi su molte zone del casertano e del litorale, fronteggiando diversi roghi importanti tra cui quello divampato in zona Levagnole, dove le lingue di fuoco “camminavano” verso la vicina Clinica “Padre Pio”.