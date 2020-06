LE FOTO. FIAMME A MONDRAGONE. Incendio spento in questi minuti, ma l’aria è irrespirabile

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ancora roghi in città. Poco fa i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, hanno domato un vasto rogo appiccato in zona Triglione. L’odore acre di plastica bruciata ed il fumo, hanno invaso diversi quartieri e tantissime sono in questo momento le persone che lamentano problemi alle vie respiratorie. Criminali, solo così possono essere definiti coloro che attentano alla salute altrui, soprattutto quando si manda in fumo della plastica, che produce inquinanti altamente tossici, come le diossine e gli idrocarburi policiclici aromatici.

Appiccare roghi è divenuta ormai una pratica clandestina, che purtroppo si verifica da anni e a cui non si riesce a porre rimedio. E sono in tanti a chiedere, all’Amministrazione Comunale, l’installazione di fototrappole, per scovare e punire questi maledetti fuorilegge.