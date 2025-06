LE FOTO. Fiamme nel campo rom. Nube tossica su CAPUA

CAPUA – Come raccontato nelle scorse ore, con anche testimonianze video (CLICCA E GUARDA), el pomeriggio di ieri, un vasto incendio ha interessato un’area abbandonata nel comune di Capua, in provincia di Caserta. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16:30 in una zona degradata situata in via Lazzaro di Raimo, all’interno dell’ex campo rom, propagandosi rapidamente dalle sterpaglie a un deposito illecito di rifiuti.

L’incendio ha coinvolto una superficie di circa 7.000 metri quadrati, bruciando non solo materiali di scarto ma anche una ventina di rotoballe collocate su un terreno adiacente. L’intenso rogo ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza, destando preoccupazione tra i residenti delle aree circostanti.

Per domare le fiamme, sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, supportate da due autobotti e un mezzo per il movimento terra. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, si presentano complesse a causa della natura dei materiali coinvolti e delle dimensioni dell’area interessata.

