CASAL DI PRINCIPE – Ci sono ancora dei focolai nell’azienda agricola Cantelli di Casal di Principe, sita in via Vaticale. D’altronde le fiamme hanno interessato ben 3000 rotolballe e diversi mezzi agricoli che lì si trovavano. Grande lavoro per i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto (CLIKKA E LEGGI I NOSTRO PRIMO ARTICOLO).