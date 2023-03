LE FOTO. Furto di rame da 30mila euro, sistema fognario in tilt

Bottino da oltre 30mila euro

CASTEL VOLTURNO – Rubati i cavi in rame alla stazione di sollevamento a Castel Volturno. Un danno da oltre 30.000 euro che ha mandato il sistema fognario in tilt. È quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì in località Destra Volturno all’incrocio tra via Volturno e via Gramsci. Tre individui incappucciati a bordo di una station wagon di colore scuro si sono introdotti nello stabilimento facendo razzia dei cavi di alimentazione dell’intera stazione. Alcuni residenti hanno allertato il 112. Sul posto si sono portati i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone.