LE FOTO. I mercatali scendono in piazza. AVERSA paralizzata

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Esplode la rabbia dei mercatali, operatori del Mercato ortofrutticolo, di Aversa, chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie, riscontrate dai Nas. Stamani la città è stata ostaggio di decine di camion degli operatori del mercato, scesi in strada per giungere al Municipio normanno, per un incontro con il sindaco. In città prontamente la presenza di veicoli delle forze dell’ordine, camionette della Polizia di Stato e volanti della Polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, a presidio della città, per garantire la sicurezza, durante la protesta animata dei lavoratori del mercato, che chiedono la riapertura dello stesso.

Una delegazione è stata ricevuta dal sindaco, e pare che si sia raggiunto un accordo, nel quale gli operatori provvederanno a proprie spese al ripristino delle carenze igienico sanitari riscontrate dai Nas, e il primo cittadino dovrebbe garantire, entro una settimana, di provvedere per quanto concerne l’amministrazione, per poter riaprire in tempi brevi il Mercato.

Alcuni di questi lamentano: ”Abbiamo già subito perdite da migliaia di euro per ordini di merce che non venderemo mai. Come possiamo mettere il piatto a tavola?’‘. Ricordiamo ai lettori, che questo mercato è un pozzo senza fine per le tasche dei contribuenti, in quanto lo stesso costa ai cittadini circa 250 mila euro all’anno che spende il Comune, per le diverse incombenze, mentre ne rientrano solo poche migliaia, di contributi versati dagli operatori che vendono all’interno, molti ci segnalano anche la quasi assenza di registratori adeguati di cassa e l’emissione di scontrini, per non parlare dei lavoratori, che spesso pare, non essere messi in regola, lavorando di fatto a nero, tutte segnalazioni che le Autorità dovrebbero controllare e verificare. Seguiremo la vicenda.