LE FOTO. Il tennis campano in azione a Lusciano con il “Trofeo Stringlab”. Ecco com’è andata

LUSCIANO (alfonso centore) – È nelle prossimità dell’aversano dove si è svolta una delle manifestazioni più importanti del periodo estivo che ricade ormai come una ricorrenza nei mesi anticipanti il periodo feriale: il TROFEO STRINGLAB, tenutosi nell’ASD Lusciano Tennis Club.

Il torneo prende il nome dalla rinomata marca di corde e filamenti in ambito tennistico, gestita da Luigi Bortone, nonché proprietario del circolo, il quale, contando su una doppia attività, ha specializzato la propria presenza nell’ambito degli attrezzi, figurando come uno dei migliori incordatori della zona tanto da portare con sé il titolo di “Incordatore FITP di 1º livello”.

Il suo marchio ha riscosso di certo un gran successo, tanto da riuscire a fornire alcuni tra i migliori e promettenti talenti locali e non solo.

Per la manifestazione, il montepremi complessivo di 3000€ ha attirato moltissimi giocatori e giocatrici che si sono contese il titolo dal 17 luglio, data d’apertura delle attività, fino alle finali svolte il 29 luglio nella giornata di sabato. Nella categoria del Singolare Maschile il trofeo va al napoletano Giuseppe Caparco (2.2), in forze presso il TC Vomero dove figura come titolare in serie A2, che si è imposto per il punteggio di 6-2/6-2 sul giovane casertano Fabrizio Osti (2.4),

impegnato presso il Tennis Ercole nel nostro capoluogo.

Il percorso del partenopeo sembra essere stato a senso unico per tutto lo svolgersi della competizione, lasciando solo briciole per gli avversari e mantenendo un’elevata qualità di gioco, propria delle sue caratteristiche.

Nel singolare femminile, invece, la vittoria è della beneventana Ylenia Zocco (2.4), classe 2008 che nonostante l’età ha vinto il torneo con uno schiacciante parziale di 6-0/6-0 sulla finalista, la napoletana Chiara Cannavcciuolo (2.6), provandosi sempre più come un astro nascente nel panorama tennistico nazionale.

Il calibro dell’evento ha suscitato l’attenzione anche a livello nazionale, permettendo l’accesso a SuperTennis (canale nazionale tennistico sul 64 del digitale terrestre) di fare qualche ripresa e strappare alcune intervisti ai protagonisti, per trasmettere poi il tutto in televisione nelle settimane a venire.