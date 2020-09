SAN TAMMARO – Brutto incidente stradale nella serata di ieri lungo via Nazionale Appia, a San Tammaro. Una Polo, con a bordo un giovane, per motivi su cui stanno indagando i carabinieri, ha colpito una Fiat Punto e quest’ultima è finita contro i tabelloni pubblicitari a lato della strada. Il ragazzo alla guida della vettura made in Italy è rimasto ferito, così come l’altro conducente, e sono stati medicati sul posto dagli uomini del 118.