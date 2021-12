LE FOTO. Installati 20 nuovi cestini per piccoli rifiuti nelle strade di TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) Sono stato installati in questi giorni, nelle strade principali e in generale nelle aree di maggiore transito, circa 20 nuovi cestini ai quali si andranno ad aggiungere altri nelle prossime settimane. I nuovi cestini in lamiera sagomati in acciaio zincato, sono provvisti di tettuccio per evitare l’entrata di acqua e limitare il conferimento improprio di rifiuti domestici, e posacenere incassato per cercare di arginare la gran quantità di cicche di sigarette presenti dappertutto. I cestelli serviranno ovviamente anche a tutti coloro che vorranno “depositare” le deiezioni degli amici a quattro zampe, oltre al normale utilizzo per i piccoli rifiuti.

Avviso per gli “sporcaccioni”: servono per le cicche di sigarette, le bottiglie di plastica e di vetro, le lattine, le cartacce e i cartoni. E alla “fiera dell’ipocrisia” il Sindaco o l’Assessore di turno non c’entrano nulla, l’unica responsabile è l’inciviltà. La richiesta di alcuni cittadini di potenziare il numero dei cestini è sicuramente giusta, ma a quest’ultima deve seguire un comportamento più civile da parte di tutti coloro che purtroppo continuano ad infischiarsi delle normali norme del buon vivere civile.