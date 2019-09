LE FOTO. ITC TERRA DI LAVORO. 50 anni dopo, la rimpatriata dei diplomati del ’69

CASERTA – Rivedersi a cinquant’anni dal diploma, conseguito nel 1969, l’anno dello sbarco dell’uomo sulla Luna, non è un evento ricorrente.

Il 14 settembre scorso, gli studenti della 5° E dell’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE Terra di Lavoro di CASERTA si sono ritrovati in un ristorante di Caiazzo per una seconda rimpatriata, a distanza di 25 anni dalla prima.

Dei 22 diplomati di quell’anno, ne erano presenti 14, alcuni venuti da fuori regione. Chi non ha potuto partecipare per motivi di salute o perchè residente lontano da Caserta, ha comunque rivolto il suo plauso ed apprezzamento per la seconda rimpatriata.

Un amarcord fatto di ricordi ed aneddoti, in una piacevole rivisitazione di un periodo che li ha proiettati nella vita sociale e familiare di oggi.

Grazie alla volontà di due ex studenti residenti in Lombardia (Saronno, Monza) e di un casertano doc, i 14 della 5° E hanno trascorso alcune ore in gradevole compagnia.

La reunion è terminata con il taglio della torta, il brindisi finale e i saluti, con la promessa di organizzare la terza rimpatriata. AUGURI!