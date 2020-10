LE FOTO. La festa dei paninozzi del sindaco Caterino scatena la polemica: “Per colpa sua il nostro Comune è il più colpito dal Covid”

Fuochi, festa, pasta e fagioli e Covid19

Siamo primi. Primi per numero di contagiati, primi per irresponsabilità, primi per mancanza di buon senso, primi per mancanza di qualsiasi piano di prevenzione e qualsiasi piano di intervento, primi per cafonaggine. Ci avviamo a raggiungere il centinaio di contagiati e risuonano nella nostra mente gli inviti agli aperitivi elettorali fatti dal sindaco. Pasta e fagioli, fuochi di giorno, fuochi di notte, feste, chiusura di via Roma per festeggiare una vittoria non si sa contro chi. Tribale, primitivo, irresponsabile. Guardatele queste immagini, parlano da sole, non devono essere dimenticate. Nel mentre si sparava, si brindava e si distribuiva pasta e fagioli, una nostra compaesana era all'obitorio, morta per il coronavirus. Si è arrivati a nascondere pure questo, comunicando il decesso solo a festeggiamwenti terminati, si è arrivati a passare su tutto e tutti per dare sfogo a cafonaggine fine a se stessa. A chi si chiede come mai a San Cipriano siamo primi, non c'è bisogno di tanta fatica per rispondere. Siamo i primi perchè qualcuno ha messo l'amministrazione di una comunità alla stregua di un circolo ricreativo. San Cipriano è primo perchè chi lo rappresenta ha smarrito completamente il senso della sobrietà, della civiltà, del dovere istituzionale, oltre all'aver smarrito completamente il sentimento della vergogna.

