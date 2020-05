LE FOTO. Ladri rubano un bancomat e se lo portano via, recuperati i contanti

SUCCIVO (Christian e Lidia de Angelis) – E’ stata recuperata la refurtiva del colpo alla Banca Popolare di Bari. Stanotte una banda di ladri specializzata, come abbiamo scritto stamattina, ha messo a segno un colpo ai danni dell’istituto di credito di via IV Novembre, a Succivo. I criminali sono giunti sul posto con un camion con braccio meccanico e una vettura. Con il braccio meccanico hanno sradicato dalla postazione nel muro il bancomat della Banca, danneggiando pesantemente la struttura e l’edificio che ospita l’istituto di credito, poi hanno trainato sollevandolo il bancomat per prelevarne il contenuto. Tutto ciò ha creato boati e rumori assordanti, svegliando l’intero quartiere, per cui alcuni cittadini hanno allertato i carabinieri di Marcianise, competenti per territorio, che si sono subito messi a caccia dei criminali. Poco dopo, infatti, sono stati intercettati, tanto che i balordi si danno alla fuga ma dietro di loro i validi militari, tanto che li hanno costretti ad abbandonare la refurtiva e il camion. Poi i malviventi avevano un’auto con un complice a bordo e sono scappati. Intanto è stata recuperata la refurtiva riconsegnata alla Banca.