LE FOTO. L’atleta calena Anna Ragosta si prepara per Miss Universo

La 28enne ha vinto la categoria bikini fino a 158cm

SPARANISE – L’atleta calena Anna Ragosta si prepara per Miss Universo. Nuovi successi hanno coinvolto, infatti, gli atleti della Popeye Fitness di Fabio Pancaro, una certezza ormai nel mondo del body building. Domenica scorsa, la ventottenne di Sparanise ha gareggiato a Pomezia al GP CENTRO ITALIA TESTED NATURAL vincendo la categoria bikini fino a 158cm e qualificandosi al MR & MISS UNIVERSE che si terrà a Bussolengo il prossimo 9 luglio. Anna Ragosta aveva già gareggiato in passato, diversi anni fa. Aveva continuato gli allenamenti ma non era più salita in pedana, fino a quando, lo scorso settembre, si è iscritta alla POPEYE 2.0 di Sant’Andrea del Pizzone ed ha espresso il desiderio di tornare a gareggiare, guidata dal suo coach e titolare della palestra, Fabio Pancaro. Con lei hanno gareggiato altri due allievi della Popeye 2.0

Luca Ventriglia 4° classificato categoria Man physique oltre 175cm

e Luigi di Cresce 4 classificato man physique fino a 175cm.

Insomma, tanti i successi ottenuti, mentre Anna Ragosta prepara già le valigie per il Veneto e Miss Universo.