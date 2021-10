LE FOTO. Manifesto enigmatico e di denuncia apparso nella notte sul portone della Chiesa

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Manifesto enigmatico e di denuncia apparso nella notte sul portone della Chiesa. Un cittadino sui social ha pubblicato la foto del manifesto dal titolo “PER AMORE NON TACEREMO” di denuncia firmato 7 RE, con accuse molto particolari ma di difficile interpretazione circa a chi è rivolto e per quali nefandezze. Numerosi i commenti e gli interrogativi che i cittadini si stanno ponendo in merito, in particolare a chi fa riferimento e perché affiggerlo sul portone della chiesa. Questo il post di Davide B. ” Salve. Ieri sera (tarda serata) ho ritenuto opportuno fotografare questo messaggio. Stamattina il messaggio non c’era più. Voi cosa ne pensate del contenuto? Dal titolo sembra far riferimento alle lotte di Don Peppe Diana contro la camorra. Ma qui l’ambiente mafioso sembra venir descritto non solo come un sistema che uccide e basta, ma anche come un ambiente in cui vengono custoditi segreti di tipo spirituale … Voi che dite?” Leggendo il testo pare di capire che si faccia riferimento ad una ipocrisia dilagante in paese, dove si fa sesso e poi si va in chiesa, dove ciò che appare è falso, e che c’è un segreto che tutti sanno ma che nessuno rivela e dove per questo un bambino soffre. Stamani il manifesto non c’era più. In paese tutti vogliono capire a cosa si fa riferimento, seguiremo la vicenda.”