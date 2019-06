LE FOTO. Manto stradale sprofonda per oltre 10 metri. Si apre una grossa voragine

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Sprofonda manto stradale per oltre 10 mt, creando una voragine. E’ successo ieri notte, intorno alla mezzanotte, lungo via Appia, strada che congiunge Aversa- Sant’Antimo-Melito. Il manto stradale è praticamente crollato su sé stesso, come dimostrano le foto che pubblichiamo in calce al nostro articolo. La zona è stata prontamente messa in sicurezza, sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale.

Stiamo scrivendo del tratto stradale sottoposto ad alcuni lavori di rifacimento, che è stato interessato da un nuovo crollo. Stavolta, la voragine che si è aperta mette in pericolo la sicurezza di centinaia di vetture che transitano lungo detta strada.

Alla base del disastro ci sarebbero i lavori in corso da mesi, con il continuo via vai di auto e mezzi pesanti. Alcuni cittadini residenti in zona, lamentano anche perplessità sui materiali usati per questi lavori di scavo.

Tra l’altro questa strada è sempre molto trafficata, nonostante ciò non si sono registrati danni a vetture in transito.

Si registra solo un grande disagio per gli automobilisti che hanno dovuto attendere ore prima che si ripristinasse il normale flusso veicolare.

Ora dovranno essere gli inquirenti a capire se vi sia una responsabilità nel crollo da parte della ditta che sta eseguendo i lavori di manutenzione della condotta idrica, oppure se si sia trattato semplicemente di un cedimento strutturale.