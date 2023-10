LE FOTO. MARCIANISE. Camion perde pilastri di cemento in curva. Schianto inevitabile per un’auto: un ferito incastrato tra le lamiere

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco

MARCIANISE – Grave incidente questa mattina lungo la strada statale sannitica nei pressi dell’Outlet “La Reggia” a Marcianise. Un camion impegnato nel trasporto di alcuni pilastri di cemento in prossimità di una curva, per cause ancora in corso di accertamento, ha “perso” il suo carico. Nello stesso momento sopraggiungeva una vettura ma purtroppo il conducente non è riuscito ad arrestare la marcia andandosi a schiantare contro una vera e propria barriera creata dai pilastri. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco per liberare l’uomo, ferito, dalle lamiere dell’auto.

Estratto dal groviglio di lamiere e affidato ai sanitari del 118 per le dovute cure.