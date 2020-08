LE FOTO. MARCIANISE. Non vede l’auto in sosta, Panda la prende in pieno 1 Agosto 2020 - 10:20

MARCIANISE – Una perdita di controllo dell’auto dovuta ad un guasto meccanico oppure ad una distrazione, fatto sta che la sua Fiat Panda si è schiantata contro un’altra vettura che si trovava in sosta su via Raffaele Musone. L’ncidente è avvenuto ieri sera, a Marcianise. Le due macchine si sono seriamente danneggiate, ma non ci sono stati ferimenti.