LE FOTO MONDRAGONE. Cittadini in rivolta contro la “monnezza” in strada

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Protesta in atto in via Duca degli Abruzzi, zona Sant’ Angelo dove alcuni cittadini hanno spostato in strada decine di buste di spazzatura, mai ritirata in questi giorni dalla ditta che si occupa dello smaltimento; il traffico in questo momento è paralizzato.

Una protesta che era forse nell’aria viste le decine di segnalazioni giunte dai cittadini, ormai stanchi di convivere con un problema rimasto irrisolto per troppo tempo.

Sul posto é presente del personale delle Polizia Municipale.