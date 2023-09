LE FOTO. MONDRAGONE. Fumo dal motore e l’auto prende fuoco: paura per il conducente

Allertati i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno provveduto a domare le fiamme e…

MONDRAGONE – Questa mattina verso le ore 13:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è intervenuta sulla SS 7 quater al km 24,700 per un incendio che ha interessato un’autovettura. A chiamare i soccorsi è stato il proprietario del veicolo che, durante la marcia, dopo aver visto del fumo uscire dal cofano del motore, ha fatto appena in tempo a fermare l’auto in una piazzola di sosta e ad abbandonare l’automobile. Accorsi immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento della vettura ormai completamente avvolta dalle fiamme scongiurando che l’incendio si propagasse alle sterpaglie adiacenti e quindi alla fitta vegetazione circostante. Non si è registrato nessun ferito.