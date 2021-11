MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Grave incidente stradale accaduto poco fa a piazzale Conte tra due auto. L’impatto è avvenuto in un punto dove molto spesso gli automobilisti imboccano la piazza nel senso opposto di marcia. Per fortuna i giovani a bordo delle vetture sono rimasti illesi. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso.