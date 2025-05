LE FOTO. Francesco Totti e Ilary Blasi, il catering e l’organizzazione della Tenuta San Domenico per la festa di Chanel Totti, tra lusso e freddezza familiare

La festa si è tenuta al Castello di Tor Crescenza, a Roma. Lo staff di Tenuta San Domenico si è occupato a tutto tondo dell’organizzazione dell’evento con il suo executive chef e la sua event planner

CAPUA – Bisogna fare una doverosa precisazione rispetto a quanto riportato nel nostro articolo di ieri sulla festa dei 18 anni di Chanel Totti, secondogenita della ex coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Contrariamente a quanto inizialmente comunicato, l’evento non si è tenuto a Tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, bensì nella prestigiosa location del Castello di Tor Crescenza, situata tra Corso Francia e Ponte Milvio, nel cuore di Roma.

Nonostante il cambio di location, lo staff di Tenuta San Domenico ha avuto comunque un ruolo centrale nella realizzazione dell’evento. L’organizzazione della serata è stata curata in ogni dettaglio: dalla cucina, guidata dall’executive chef Michele De Leo, fino alla regia dell’evento firmata dall’event planner Annalisa Vollero, che ha saputo trasformare il castello in un luogo incantato con scenografie suggestive e atmosfere da fiaba.

La torta, un’imponente creazione a sette piani dall’estetica spettacolare, è stata firmata dalle talentuose cake designers capuane Cakesisters Pace.

Uno degli elementi più chiacchierati della serata è stato il “ritorno insieme” di Francesco Totti e Ilary Blasi, che per l’occasione si sono ritrovati nello stesso luogo per festeggiare la figlia. Tuttavia, entrambi erano accompagnati dai rispettivi nuovi partner: Noemi Bocchi per Totti, Bastian Muller per Blasi.

Il momento della torta ha però rivelato che le tensioni tra i due ex coniugi restano vive, a tre anni dall’annuncio della loro separazione. Le foto di rito con Chanel e gli altri due figli sono state infatti scattate separatamente: si è evitato di posare insieme in un’immagine che li ritraesse ancora, almeno simbolicamente, come una famiglia unita.

Un compleanno da favola dunque, ma non privo di ombre: tra l’eleganza della serata e lo sfarzo della scenografia, a spiccare è stato anche il silenzio, eloquente, tra due genitori che, pur uniti nell’affetto per la figlia, hanno scelto di rimanere distanti.