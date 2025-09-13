LE FOTO. S. MARIA C.V. OMICIDIO davanti la caserma dei carabinieri. Uomo investito, spunta una pistola: ucciso il conducente dell’auto

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ di una morto il bilancio della rissa avvenuta questa notte in via Caserta, a Santa Maria Capua Vetere, proprio davanti il comando dei carabinieri

Come già abbiamo scritto in un precedente articolo (CLICCA E LEGGI) una violenta rissa è scoppiata a seguito dell’investimento di un uomo che in compagnia di amici si stava recando alla sala Bingo.

Ad epilogo dei fatti il conducente della vettura è stato raggiunto da un colpo esploso da una pistola.

Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Increduli i tanti testimoni presenti. Sul posto si sono portati i carabinieri ed anche la polizia, al fine di raccogliere testimonianze utili a fare luce sulla dinamica dei fatti. Non si esclude che nelle vostre ore possano emergere particolari decisivi. Un importante aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di identificare il responsabile della morte del guidatore e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti