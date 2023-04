LE FOTO. Perde il controllo dell’auto e finisce contro un cancello: muore 47enne

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo

MADDALONI – Incidente stradale, questa notte, in via Forche Caudine all’intersezione con via Ficucella a Maddaloni. Per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi del bar Antony, un 47enne G.C.R., alla guida della sua vettura, una Jeep, ne ha perso il controllo andandosi a schiantare contro l’inferriata del muro perimetrale di un caseificio della zona. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta , un’ambulanza. e una volante della polizia per la ricostruzione della dinamica. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.