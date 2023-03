LE FOTO. Perde il controllo dell’auto, sbatte contro il muro di una casa e trancia un tubo del gas

Per la donna, rimasta ferita, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118

SAN FELICE A CANCELLO – Incidente questa mattina in via Elevata a San Felice a Cancello. Una donna alla guida della sua auto, una Fiat Panda, ne ha perso il controllo conseguentemente ad una manovra azzardata del guidatore di un furgone, arrestando la marcia contro il muro di un’abitazione tranciando alcune condotte del gas. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta per mettere in sicurezza le condotte, i vigili urbani e i tecnici di 2i Rete Gas per la riparazione della tubatura. Per la donna, rimasta ferita, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118