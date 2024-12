LE FOTO. Platano secolare in fiamme: bulli devastano il verde pubblico con i petardi

Un vero crimine verso il verde pubblico e nei confronti del decoro urbano. Vigili del fuoco di Teano in azione

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEANO (M.C.) – Platano secolare in fiamme, in viale Italia a Teano. Si parla di atto vandalico. Più precisamente di un gesto sconsiderato di un gruppo di bulli senza cervello che ne combinano di tutti i colori, a sera tardi a Teano. A sera tardi, quando la città è in balia di chiunque. Stavolta, avrebbero imbottito la bellissima e nobile pianta ombreggiante con una serie di fuochi d’artificio. La sequenza di botti avrebbe, logicamente, innescato l’incendio alla base del tronco dell’albero, per altro resinoso.



Il fatto è accaduto ieri, verso le 19 e qualche minuto. Alle 19.30 i Vigili del fuoco di Teano, distaccamento della Centrale operativa di Caserta, erano già a lavoro in viale Itala a pochi passi dall’incrocio con piazza Unità d’Italia. Il platano, malcurato come del resto tutti gli altri a Teano, è ubicato di fronte a un edificio a più piani e alcuni dei rami risultano particolarmente prossimi al lato del palazzo prospiciente la pubblica via. Per tale motivo i Vigili del fuoco hanno dovuto eseguire diverse verifiche per eliminare ogni possibilità di ripresa del rogo. E anche scongiurarne l’abbattimento; come invece accaduto sempre in viale Italia, sciaguratamente, nei pressi del cosiddetto palazzo Matano.



Ancora un platano in fiamme, dunque. Un vero crimine verso il verde pubblico e nei confronti del decoro urbano. I caratteristici platani di Teano, infatti, soprattutto d’estate, con le loro chiome ombreggianti rendono piacevoli le passeggiate lungo le strade che fanno da cintura al centro storico. Un altro bell’esempio è rappresentato dalla fila di platani che caratterizza viale dei Platani, appunto, ex viale Ferrovia. Una strada dove, malgrado il nome, i platani sono sempre meno fitti, a causa degli atti vandalici perpetrati ai loro danni.