LE FOTO. PORTICO riabbraccia Carmine, l’undicenne investito da un centauro lo scorso giugno

Portico – Era il 10 giugno quando il piccolo Carmine, di soli 11 anni, veniva letteralmente travolto da un centauro verso le 20:30. Da quel momento, una corsa disperata in ospedale e un’intera città in apprensione per quella che sarebbe potuta essere una vera e propria tragedia.

Ha lottato con la forza di un leone per ben 35 giorni e finalmente oggi tutto il paese ha potuto riabbracciarlo al rientro dall’ospedale presso il quale era ricoverato, permettendo a tutti di tirare un agognato sospiro di sollievo.

Le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate: si alimenta, riesce ad alzarsi e tutti i parametri risultano nella norma. Ovviamente seguirà un lungo percorso terapeutico per poter riacquisire le piene capacità motorie.

Ad accoglierlo anche i tantissimi amici e compagni di classe, tenuti ovviamente a debita distanza nel rispetto delle misure anti-covid, con un’attenzione ancora maggiore date le sue difese immunitarie al momento comprensibilmente più basse della norma.