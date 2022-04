CASERTA – Paura poco fa a Caserta, dove un ragazzo è caduto dal monopattino sul quale viaggiava. E’ successo in via Ricciardi, sotto gli occhi dei passanti. Il giovane ha riportato la frattura della caviglia. Il parrucchiere del salone della zona lo ha assistito nei primi momenti successivi alla caduta, poi sul posto sono arrivati i soccorsi per le cure del caso.