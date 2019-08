LE FOTO. Raid vandalico nella piazza comunale, rotte le giostre dei bambini

VILLA LITERNO (Lidia e Christian de Angelis)- Raid vandalico a danno della Piazza comunale, la delusione del sindaco e la rabbia dei cittadini. Urla, schiamazzi e bestemmie a voce alta sono stati uditi chiaramente dai residenti che vivono nella zona del centro cittadino. Una baby-gang che, pochi minuti dopo, ha deciso di devastare senza alcuna ragione il parco pubblico dove ogni giorno decine di bambini e famiglie si fermano a giocare e passeggiare.

Un gesto di grande inciviltà avvenuto nella notte scorsa. Come raccontato dal sindaco sui social. La loro furia si è abbattuta sul piccolo parco comunale dove il gruppo di adolescenti ha iniziato a rompere tutto quello che gli capitava a tiro: lampioni, cartelli, cestini e via dicendo.

La mattina seguente i residenti hanno trovato a terra rifiuti e immondizia sparsi un po’ ovunque oltre a vetri rotti nelle piazzole dei giochi per bambini, giostre rotte, panchine semi distrutte. Le foto hanno suscitato molte polemiche tra i cittadini che chiedono punizioni severe per gli autori del raid e l’installazione di telecamere pubbliche. I danni al parco, nel frattempo, restano molto ingenti. Questa la denuncia del sindaco Nicola Tamburrino: “Durante la giornata di ieri, a malincuore, abbiamo constatato che sia la Villa Comunale che Piazza Mons. Angelo Corvino sono state oggetto di atti di vandalismo (come da foto) a seguito dei quali sono stati contabilizzati diversi danni.Purtroppo non è semplice contrastare questi fenomeni e siamo già a lavoro per ripristinare quanto prima i danni.“