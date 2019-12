SANTA MARIA CAPUA VETERE – Stamattina a Santa Maria Capua Vetere sono caduti dei pezzi di copertura, parti di tegole, dallo storico teatro Garibaldi. I vigili del fuoco di Caserta, come si vede dalle foto, hanno eseguito un’ispezione per rimuovere le parti che potevano cadere in strada, lungo il corso omonimo. Sul posto anche la polizia municipale.