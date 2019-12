CURTI (red.cro.) – È di pochi minuti fa la notizia di un violento incidente stradale su via Nazionale Appia, all’incrocio di Curti, non distante da San Prisco. Due auto si sono scontrate, in uno schianto frontale. Ci sono dei feriti ma non si registrano decessi, nonostante l’impatto violento. Inoltre, una delle auto coinvolte nel sinistro è andata in fiamme.