SANTA MARIA A VICO – (f.g.) Schianto, questa sera, lungo la nazionale Appia a Santa Maraia A Vico, nei pressi del negozio di abbigliamento Granar. A scontrarsi violentemente, per cause ancora in fase di accertamento, due vetture: una Lancia Delta ed una Smart. Fortunatamente illesi i conducenti mentre sembrerebbero essere ingenti i danni riportati da entrambe le auto.