LE FOTO. Scontro tremendo all’incrocio. Camion prende in pieno un’auto, ferita una donna. Un altro tir finisce nella concessionaria

SPARANISE (t.p.) – Una donna di Sparanise è rimasta ferita in uno scontro con tir sull’Appia. Secondo una prima ricostruzione la donna a bordo della sua auto non si sarebbe fermata allo stop. Un tir, per evitarla, è finito fuori strada all’interno della Concessionaria Ford.

Un altro camion che veniva dal senso opposto non ha potuto evitare l’impatto con l’auto con a bordo la donna rimasta intrappolata nel veicolo. I soccorsi sono stati immediati e la signora è stata prima liberata dalle lamiere e poi trasportata in ospedale dal personale del 118.