LE FOTO. Scoppia incendio in una villetta, vigile del fuoco ferito

CASAPULLA – Questa mattina, verso le ore 09:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via San Giovanni, nel Comune di Casapulla, allertati dai residenti che vedevano uscire del fumo da un appartamento. Al loro arrivo sul posto i Vigili del fuoco hanno constatato che vi era un incendio che aveva interessato il piano terra di una villetta. Immediatamente si interveniva entrando nell’appartamento e procedendo allo spegnimento dell’incendio che da una cameretta si stava propagando in tutto l’appartamento.

Sul posto , a supporto della squadra, é intervenuta anche un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni, evitando che le fiamme si propagassero anche all’appartamento posto al piano di sopra. Nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio in quanto l’appartamento risultava senza i suoi occupanti. Purtroppo, durante le operazioni di spegnimento, un Vigile del Fuoco è rimasto lievemente ferito ed è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.