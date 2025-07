LE FOTO. Serata insieme tra Zannini e Amelia Forte. Ma stavolta (forse) niente mutande bollenti

Ieri sera, a Marina di Ischitella, a parlare di Regionali

MONDRAGONE/CASTEL VOLTURNO (g.g.) – Non cominciamo con le solite sciocchezze. Che Giovanni Zannini è un tombeur de femme è fatto acclarato.



Ma proprio per questo non punta, come un cane da presa, ogni femmina che gli capita a tiro. Per cui questo incontro vissuto in relax ieri sera a Marina di Ischitella non deve trarre in inganno. Pur essendo soli soletti in una piccola area di questo locale, lui e Amelia Forte, medico di Sessa Aurunca, un’appassionata di candidature elettorali, sono, come dimostra la foto, a distanza di sicurezza.

C’è una bottiglia in ghiaccio ma è un beverage di cortesia, nulla più. Perciò stavolta, niente mutande e neppure pre-mutande bollenti come questo giornale 😂vergognoso😂 azzardò prima delle elezioni regionali del 2020, quando, con una botta di Novella 2000, azzardammo I’ipotesi di un flirt con Massimo Grimaldi.

Stavolta il discorso è diverso. Solo politica. Zannini ha trovato qualcosa, un quid in Amelia Forte e le ha detto: “Seguimi e ti porterò in cielo”. Io mi candido in Forza Italia, sarò primo. Ti farò prendere una marea di voti e sarai seconda. Tra due anni io andrò a Roma in Parlamento e tu andrai in Consiglio regionale. Intanto costruiamo la strategia al chiaro di luna di quest’estate avvolgente solo per i “pescetielli di cannuccia”.

Ma né Zannini, né la Forte lo sono. Viva l’estate della primavera lirica casertana.