LE FOTO. Si apre una voragine e crolla parte del palazzo: famiglie in fuga nella notte

ORTA DI ATELLA – Paura nella tarda serata di ieri, 5 maggio, in via Migliaccio, dove si è aperta una voragine che ha causato il crollo parziale di un edificio all’interno di un palazzo. L’evento ha reso necessario lo sgombero immediato di diverse famiglie, con interventi urgenti messi in campo per garantire assistenza e sicurezza ai residenti coinvolti.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e i gruppi di Protezione Civile, che ha provveduto a montare e allestire le tende di emergenza, complete di letti e forniture essenziali, nell’area mercato.

Il sindaco Antonino Santillo, intervenuto sull’accaduto, ha spiegato che la maggior parte degli sfollati ha potuto contare sul supporto della propria rete familiare. Per 9 persone, tutte di origine straniera e senza alternative, l’amministrazione ha attivato tempestivamente la Protezione Civile regionale. Le 9 persone hanno così trovato una prima sistemazione notturna in tre tende presso l’area mercatale.

