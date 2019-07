LE FOTO. Si calano dal tetto e devastano una delle gioiellerie Franchetti. Ladri in fuga. Lo sfogo del titolare: “Non ci toglierete mai la passione”

AVERSA/TRENTOLA/AFRAGOLA (Christian e Lidia de Angelis) – Devastante raid di ladri a danno della nota gioielleria Franchetti. Ieri mattina intorno alle 3:00 circa, il titolare delle storica catena di gioilleria Franchetti, che ha sede ad Aversa, centro commerciale I Normanni, a Trentola Ducenta presso il Jambo e ad Afragola, presso il centro commerciale Ipercoop Le Porte di Napoli, è rimasto vittima di un furto notturno con scasso. 5 banditi specializzati si sono calati dal tetto e hanno depredato il negozio dopo averlo devastato, con martellate contro le vetrine dell’attività, per poi asportarne il contenuto, portando via orologi, gioielli e merce varia, ma qualcosa è andato storto, poichè pur non essendo scattato l’allarme, forse messo fuori uso dai 5 delinquenti, un vigilantes dell’Istituto Prestige, ha notato questi figuri aggirarsi nell’esercizio commerciale ed ha immediatamente allertato i colleghi della sala operativa, che sono giunti sul posto, con due pattuglie e le pattuglie della Polizia di Stato.

I malviventi quindi hanno lasciato il bottino in terra e si sono dati alla fuga da un’entrata secondaria, cercando di far perdere le loro tracce. Al vaglio degli inquirenti le immagini di sorveglianza, ora i 5 hanno le ore contate.

Questo lo sfogo del titolare dell’attività commerciale: “1 luglio 2019, ore 2.50 centro commerciale Ipercoop Le porte di Napoli:Potrete pure sfondarci le Gioiellerie, ma non ci toglierete mai la PASSIONE che dal 1914 di generazione in generazione abbiamo per il nostro LAVORO.Ma questo voi non potrete mai capirlo.. è lunedi, ci tiriamo su le maniche e lavoriamo!”