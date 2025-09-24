LE FOTO. Sottopasso allagato a CAPUA: disagi per residenti e pendolari
24 Settembre 2025 - 12:14
Ancora una volta il maltempo evidenzia le criticità strutturali della rete di drenaggio urbana
CAPUA – L’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito l’intera provincia di Caserta ha messo in ginocchio anche la rete stradale di Capua, con allagamenti diffusi e gravi disagi alla circolazione.
Particolarmente critica la situazione nel sottopasso che collega la città di Fieramosca a Santa Maria La Fossa, dove si sono verificati, come ogni anno, allagamenti estesi e pericolosi, dovuti al malfunzionamento degli impianti di sollevamento delle acque reflue e di quelli a servizio dei sottovia.
La viabilità è risultata compromessa, con forti difficoltà di accesso alla città sia per i residenti che per i tanti pendolari, soprattutto studenti, provenienti dai comuni limitrofi e diretti a Capua per motivi di studio o lavoro.