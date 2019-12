LE FOTO. Spaccati i vetri dell’auto di Elena Severino e quelli di una fiammante Mini Cooper. I ladri fanno razzia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Vandali in azione, danneggiate auto durante le serate di sabato e domenica. Sabato sera nei pressi del locale di via Via Carlo Casalegno, Via Riverso e Via Aldo Moro dei delinquenti a bordo di un’auto sono scesi dalla vettura e hanno iniziato a distruggere i finestrini di una vettura lì in sosta, poi i balordi l’hanno depredato, arrecando diversi e costosi danni al veicolo, come si vede nelle foto che pubblichiamo. I cittadini segnalano che queste due strade sono da anni vittime di furti e danneggiamenti, complice la scarsa illuminazione e assenza di video camere e sorveglianza. Questa la denuncia della vittima che ha trovato l’auto distrutta. “Ennesimo atto ……Non se ne può più E noi attività ne paghiamo le conseguenze.Via Carlo casalegno Via riverso Via Aldo MoroÈ ora di dire basta!!!!!Organizziamoci”.

Ieri sera, invece, è stata distrutta una mini Cooper. Stamani l’amara sorpresa per un aversano, che vive fuori e che è venuto per un fine settimana nella città natale, in via Modigliani ad Aversa, scendendo di casa ha trovato la propria vettura completamente danneggiata e depredata. A denunciare l’accaduto la stessa vittima, Emilio C che scrive: “Ero venuto per fare un week nella mia bella e Amata AVERSA !!!! Stamane rientro con una macchina distrutta !Vergogna !!!!Via modigliani …“.