LE FOTO. Spiaggia ripulita dai volontari, trovati oltre una tonnellata di rifiuti in plastica

SESSA AURUNCA (Maria Assunta Cavallo) – Ieri, 16 giugno 2020, Renato Venezia, responsabile dell’Associazione Plasticfree odv onlus, ha guidato un gruppo di 16 volontari per ripulire dalla plastica, la spiaggia del versante casertano della foce del Garigliano. Una manifestazione riuscitissima, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Mondragone, (Comandante Salvatore Sciaudone), ed il Comune di Sessa Aurunca. In una sola mattinata e’ stata raccolta più di una tonnellata di plastica recuperata poi dai dipendenti della società che si occupa della raccolta rifiuti presso il comune di Sessa Aurunca, che si è preoccupata di destinarla presso le opportune piattaforme. Il prossimo step sarà quello di proseguire la pulizia delle spiagge di Sessa Aurunca, da altri tipi di rifiuti.