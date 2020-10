LE FOTO. Sversa una montagna di rifiuti in strada e fugge via. Beccato dalle telecamere di videosorveglianza

VILLA DI BRIANO – Sversa rifiuti di ogni genere in via Vicinale Coppi, “beccato” dalle telecamere e multato. E’ quello che è accaduto al titolare di un furgone che ha abbandonato cumuli e cumuli di spazzatura, fuggendo via. “Uno spettacolo indecente, che si ripete troppo spesso. Fino a qualche mese fa restava la rabbia e l’amarezza, per la grande inciviltà e per il danno ambientale arrecato, ma non potevamo fare niente di più che prenderne tristemente atto – ha esordito il sindaco di Villa di Briano Luigi Della Corte su Facebook -. Ma questa amministrazione nei mesi scorsi ha completato l’installazione di un sistema avanzato di videosorveglianza, ben funzionante ed efficiente. Finalmente iniziamo a toglierci qualche soddisfazione. Grazie alla visione delle immagini siamo riusciti a risalire infatti all’individuo che ha messo in atto tale condotta” – ha concluso il primo cittadino.