LE FOTO. Tamponamento a catena, auto finisce sul tetto di un’altra vettura

Rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

VILLA LITERNO – Spaventoso incidente sull’Asse Mediano poco prima dell’uscita per Villa Literno. Un tamponamento a catena ha provocato il sollevamento di una macchina che ha di fatto schiacciato la vettura che seguiva

Sul posto presente la Polizia Stradale. Il traffico in direzione Lago Patria è andato completamente in tilt. Non è chiaro se ci siano feriti. Rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni.