LE FOTO. Tentano truffa ai danni di un anziano: immortalati dalle telecamere

Hanno raggiunto l’uomo telefonicamente annunciando la loro visita per la consegna di un pacco

CERVINO – Tentato truffa del pacco ai danni di un anziano, ripresi dalle telecamere. Erano da poco passate le 13,00 di ieri quando un anziano di Cervino è stato raggiunto telefonicamente da dei truffatori che gli annunciavano l’imminente consegna di un pacco per la figlia. Poco dopo due uomini in sella ad uno scooter Honda SH, si sono presentati all’indirizzo dell’uomo nella zona di Rozzani. Fortunatamente il tentativo di truffa non è andato a buon fine: l’anziano insospettito non ha aperto la porta ai due malfattori.