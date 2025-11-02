LE FOTO. TEVEROLA. Vandali in azione a Piazza 13 Settembre: scivolo smontato, giochi danneggiati e sporcizia ovunque

La piazza, nel cuore di Teverola, è oramai nel degrado

TEVEROLA (f.b.) – Piazza 13 settembre è finita nuovamente nel mirino dei vandali. L’area, concepita come spazio ad uso ludico per i bambini, è costantemente colpita durante l’anno da atti saccheggiatori che la rendono sempre meno fruibile ed accogliente per i più piccoli nei loro momenti di svago.

L’ultimo episodio, accaduto con molta probabilità nella serata di ieri, ha visto lo scivolo smontato e posto sulle scale dell’edificio Ex GeoEco. Una sorte simile è toccata anche ai tappetini antiscivolo, rimossi dalle giostrine per essere poi gettati, in maniera disordinata, attorno alla piazzetta. Altre ancora sono le strutture che ne hanno fatto le spese, come le altalene prive di sellino e giochi divelti.

Nonostante la zona sia situata in un punto centrale della città, dove un tempo sorgeva addirittura il Municipio, è diventata un covo di sporcizia e di incuria, abbandonata a sé stessa alla mercé degli incivili e priva di controlli. Le carte unte per terra e i bicchieri con cannuccia, fanno presagire che l’episodio sia stato opera di ragazzini, in ‘sosta’ lì il sabato sera.

Il consigliere d’opposizione Antonio Omar Menale, del gruppo politico “Teverola in Testa”, ha denunciato pubblicamente l’accaduto sui suoi canali social, riferendo di aver informato l’amministrazione comunale sulla spiacevole situazione.

Un episodio che lascia l’amaro in bocca, soprattutto perché il “parchetto” rappresenta uno dei pochi spazi pubblici dedicati ai bambini in città.