LE FOTO. Tremendo impatto nel centro di CASAPULLA. Ferito il vicesindaco Francesco Sorbo

CASAPULLA – Un pauroso incidente stradale si è verificato nel centro abitato di Casapulla, all’incrocio di via Diaz e via Musone, all’altezza del tabacchi, intorno alle 16 di oggi pomeriggio. Coinvolti una Peugeot grigia e un Qubo Fiat di un noto centro di nefrologia. A bordo dell’autovettura, c’era Francesco Sorbo, vicesindaco di Casapulla, insieme alla moglie e il figlio. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, mentre fortunatamente, gli altri occupanti non hanno riportato danni fisici, ma come si vede dalle condizioni dei veicoli coinvolti, l’incidente è stato piuttosto pericoloso.