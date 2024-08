LIVE. LE FOTO. Tromba d’aria su CASERTA spazza via le luminarie

Una precipitazione abbondante con raffiche di vento che stanno sferzando il Capoluogo.

CASERTA – Una vera e propria bufera di acqua e vento si è abbattuta questo pomeriggio su Caserta e provincia. Poco dopo le 17,00 la bufera ha spazzato via tegole, alberi ed anche le luminarie affisse per i festeggiamenti di settembre nella frazione di San Benedetto.

Non va meglio in altri punti della città. Il sottopasso in zona Saint Gobain, quello che porta verso la strada direzione Policlinico e San Clemente, è invaso dall’acqua.