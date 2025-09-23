LE FOTO. Uomo si sente male fuori dal panificio

Si tratterebbe di un senzatetto. Intervento chiave dei dipendenti del negozio

CAPUA – Un uomo, dai primi riscontri un senzatetto, avrebbe sofferto un malore in mattinata all’esterno della panetteria Bread Avenue di Sant’Angelo in Formis, in prossimità del quadrivio.

Il povero malcapitato sarebbe stato tempestivamente soccorso dai dipendenti del panificio prima dell’arrivo delle autorità competenti. Sul posto sono arrivati successivamente anche la polizia municipale e un’ambulanza per completare l’assistenza all’uomo.