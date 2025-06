LE FOTO. Uomo vive da giorni nella sua Fiat Panda in piazza: “Cacciato di casa dalla moglie”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA (g.v.) – Da diversi giorni un uomo vive all’interno della propria auto, parcheggiata in pianta stabile nella Rotonda di San Nicola la strada, proprio di fronte alla chiesa. Numerose le segnalazioni arrivate al Comune e alle associazioni del territorio, anche nella mattinata di oggi.

Secondo quanto riferito, sarebbe stato allontanato da casa dalla moglie e, non avendo altra sistemazione, ha trasformato la sua Fiat Panda in un rifugio di fortuna. Come si può osservare anche dalle immagini che circolano sui social e tra i residenti, l’auto è stata adattata con coperte, oggetti personali e buste, al punto da sembrare una roulotte improvvisata.

La sua presenza non è passata inosservata e in molti, tra cittadini e fedeli della parrocchia, si domandano perché non siano ancora stati attivati interventi concreti per aiutare questa persona in evidente difficoltà. L’auspicio è che i servizi sociali e le realtà del terzo settore possano presto attivarsi per offrirgli un supporto e una soluzione più dignitosa, nel rispetto della sua storia e della sua condizione attuale.