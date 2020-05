LA VIA DELLA DROGA. Da Caivano a MADDALONI, cocaina e non solo. Ecco come avveniva l’approvvigionamento al clan 10 Maggio 2020 - 11:00

MADDALONI – Una parte dell’ordinanza che ha sgominato il nuovo gruppo del clan Belforte-fazione Maddaloni è dedicata allo spaccio di droga. Come è possibile leggere dallo stralcio che pubblichiamo, attraverso una intercettazione, gli inquirenti sono riusciti a risalire alla fonte di approvvigionamento dello stupefacente. Sul mercato maddalonese, le forniture provenivano dalla zona di Caivano. Il particolare è riferito da Salvatore D’Albenzio (considerato il nuovo capo del gruppo) ad Ernesto Di Ciccio, un altro dei 9 arrestati nell’ultima operazione eseguita nella città delle due torri. I particolari potete leggerli qui in basso. QUI SOTTO LO STRALCIO DELL’ORDINANZA