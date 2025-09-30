Le offre un passaggio e le mette una mano tra le gambe: 21enne patteggia condanna

I fatti nell’estate del 2024

ORTA DI ATELLA – A processo per violenza sessuale aggravata incassa mini condanna. E’ quanto stabilito dal giudice Dario Berrino del tribunale di Napoli Nord che ha inflitto 1 anno e 9 mesi concedendo all’imputato, un 21enne di Orta di Atella, il beneficio della sospensione della pena.

Secondo quanto riferito dalla vittima agli inquirenti, la ragazza aveva conosciuto il 21enne tramite un’amica e dopo aver trascorso la serata insieme ad altri ragazzi, il giovane le avrebbe offerto un passaggio in motocicletta. Lungo il tragitto verso casa le avrebbe messo una mano su una gamba e, nonostante il rifiuto della ragazza, le avrebbe toccato le parti intime.

Il difensore nella richiesta di patteggiamento ha evidenziato la lieve entità della condotta, ritenuta di “modesta portata offensiva”. Argomentazione condivisa dalla Procura.